Usa: nella battaglia di Trump contro i social ora interviene anche il patron di Facebook, Mark Zuckerberg

(PRIMAPRESS) - USA - La censura di ieri da parte di Twitter ad un post di Donald Trump sulla campagna elettorale, aveva mandato il tycoon Usa su tutte le furie. Questa mattina Trump è tornato all’attacco annunciando “Le grandi imprese dell'hi-tech stanno facendo tutto quello che è in loro potere per censurare le elezioni del 2020. Se questo dovesse succedere perderemmo la nostra libertà, e io non permetterò che accada!". A scriverlo in un post proprio su Twitter è ancora Trump. "Ci hanno provato nel 2016 e hanno perso. Ora impazziranno. Restate sintonizzati!!", scrive il presidente americano che rafforza l'ipotesi di una stretta sui social in arrivo nelle prossime ore dopo il suo scontro con la compagnia dell’uccellino. Nella discussione a distanza si inserisce anche il patron di Facebook, Mark Zuckerberg: ”Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura”. Se la battaglia anticipata da Trump dovesse aver luogo, sarebbe molto singolare assistere ad una trasformazione della sua comunicazione, quella che proprio grazie ai social gli aveva fatto vincere la sua prima campagna elettorale sino a mandarlo alla Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)