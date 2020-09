Una maratona di 930 km tra i siti Unesco per l’atleta paralimpico Andrea Devincenzi con la partnership di Hertz

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siglata una partnership tra Hertz Italia e l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi che affronta una nuova impresa percorrendo 930 km di cammino lungo il territorio padano attraversato dalla Via Postumia, che lo porterà da Grado, fino a Genova, toccando ben 9 siti UNESCO. Hertz supporterà gli spostamenti dell’atleta con una delle sue vetture del parco Selezione Italia: la Stelvio Alfa Romeo, un’auto della speciale gamma che nasce nel 2017 proprio con la finalità, promuovere il Made in Italy e con questa partnership si rafforza la missione di ambasciatore dei valori dell’italianità. Un’occasione per Hertz di celebrare 60 anni di attività di noleggio in Italia. Sul sito www.andreadevicenzi.it nella sezione Orme in Cammino tutti i dettagli utili a chiunque desideri informazioni per seguirlo e/o programmare una o più tappe al suo fianco in cammino. - (PRIMAPRESS)