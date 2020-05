Scompare il conte Paolo Marzotto, ultimo della dinastia tessisile di Valdagno e gentleman driver della Mille Miglia

(PRIMAPRESS) - VICENZA - Addio al conte Paolo Marzotto (90), ultimo dei figli di Gaetano, l’imprenditore tessile che aveva reso famosa la dinastia tessile di Valdagno (Vicenza) sorta nel 1836. E’ morto nella sua villa di Monte Berico dove viveva con la seconda moglie Carolina. Sino a poche settimane fa aveva contribuito a promuovere la campagna dell’Automobile Club (ACI) per raccogliere fondi destinati all’emergenza da coronavirus. Con i fratelli il conte Paolo aveva condiviso la grande passione per i motori partecipando nel dopoguerra alla Le Mans in Francia e diverse edizioni della storica Mille Miglia che lo videro a bordo della Ferrari 195 S con il numero 536. - (PRIMAPRESS)