Recovery Fund e migranti: ecco il pensiero unilaterale del cancelliere austriaco Sebastian Kurz

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - In vista della presentazione dei piani per accedere al Recovery fund, i distingui all’interno dei paesi membri continua ad essere più che evidente. "Non consentiremo mai che il Recovery Fund diventi l'avvio di un'unione dei debiti". A precisarlo è il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, secondo cui si tratta solo di una misura emergenziale che non deve diventare la norma. Circa i finanziamenti che arriveranno all'Italia, Kurz ricorda che "ci sono delle chiare indicazioni su come spenderli" e che su ciò ci sarà un attento monitoraggio. Più pesante, invece, il suo pensiero sulla questione migranti. Per Kurz non è da considerare nessuna redistribuzione e tanto meno pensare ad una riforma di Dublino. Dichiarazioni che dovranno far prendere, e in fretta, decisione al governo italiano per porre al centro della discussione dell’UE l’insostenibilità di un problema che al momento vede solo due paesi fronteggiare gli sbarchi: Italia e Grecia. Troppo pochi per un continente unito. - (PRIMAPRESS)