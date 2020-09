Oms: "Sarà un autunno difficile per la pandemia" e raccomanda di non salutarsi con il gomito

(PRIMAPRESS) - GINEVRA (SVIZZERA) - Ci si sta interrogando come sarà quest’inverno con le avvisaglie del numero dei positivi da Covid-19 che è tornato a crescere sopratutto in Francia, Spagna e Gran Bretagna ma anche per effetto del ritorno a scuola.

Il direttore per l'Europa dell'Oms, Kluge, prefigura un "autunno difficile" per la pandemia che causerà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre e novembre. "Diventerà più difficile, vedremo una maggiore mortalità" a causa dell'attuale incremento dei casi di contagio. L'Oms ha rilevato un nuovo record giornaliero di contagi, quasi 308 mila in 24 ore.

Intanto sempre dall’Oms arriva una nuova raccomandazione sui comportamenti da tenere per evitare il contagio di coronavirus arriva dall'Oms. L'Organizzazione mondiale della Sanità consiglia di salutarsi portando la mano al cuore piuttosto che toccarsi con i gomiti. Nel tweet rilanciato dal direttore generale GHebreyesus si dice che con il saluto con il gomito "la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle”. - (PRIMAPRESS)