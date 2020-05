Egitto: grazia di al-Sisi per il Ramadan a 3.157 prigionieri. Fuori anche l'omicida della cantante pop Tamim

(PRIMAPRESS) - CAIRO - Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazia a 3.157 prigionieri in occasione della fine del Ramadan; tra questi,anche un ex poliziotto condannato per l'omicidio di una cantante pop libanese, Suzanne Tamim. Mohsen al-Sukkari nel 2010 fu condannato a 25 anni per l'omicidio, avvenuto nel 2008. La corte aveva accertato che Sukkari aveva agito su commissione del magnate egiziano Hisham Talaat Mustafa, condannato a 15 anni, amante della vittima, che aveva offerto al sicario 2 mln di dollari. - (PRIMAPRESS)