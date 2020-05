Costa Rica: via libera per i matrimoni gay. Ci si potrà sposare davanti ad un avvocato

(PRIMAPRESS) - COSTA RICA - Sarà il primo Paese del Centro America a consentire i matrimoni gay. Il Costa Rica, con una sentenza della Corte suprema ha annullato la legge che li vietava e ha dato il via libera ad un nuovo corso che promette di essere la destinazione per i non etero che vogliono convolare a nozze. In realtà erano già programmate da mesi una serie di celebrazioni ma che sono saltate a causa della pandemia. "Questo cambiamento porterà a una significativa trasformazione sociale e culturale che consentirà a migliaia di persone di sposarsi davanti a un avvocato", ha dichiarato il presidente Carlos Alvarado. - (PRIMAPRESS)