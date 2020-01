Vienna: la prima volta In Europa di un accordo tra Popolari e Verdi alla guida di un paese

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Sembrava una coalizione improbabile tante erano le divisioni tra i due gruppi che si erano affermati nelle ultime elezioni presidenziali in Austria e che avevano messo in una situazione di stallo la governance del paese. L'Austria avrà il suo primo e nuovo governo composto da Popolari e Verdi. I negoziati di coalizione tra il Partito Popolare OeVP di Sebastian Kurz e i Verdi di Werner Kogler sono arrivati alla conclusione: l'accordo è stato perfezionato. Fonti ufficiali ne hanno dato notizia. A tre mesi dopo le elezioni in Austria, svoltesi a settembre, la consonanza c'è stata e i rappresentanti dei due partiti si sono incontrati a Vienna per definire i dettagli dell'intesa di governo. Il nuovo esecutivo potrebbe giurare il 7 gennaio, secondo anticipazioni dei media austriaci. E' un accordo storico, perché per la prima volta un importante Paese europeo vede una maggioranza tra popolari ed ecologisti. Si tratta, inoltre, della prima volta al governo per i Verdi austriaci. Fino allo scorso maggio, Kurz aveva governato con i populisti del FPOE di Harald Vilimsky che, dopo la sconfitta elettorale, sono ora all'opposizione. A seguito dei risultati elettorali Sebastian Kurz aveva esultato parlando di successo di dimensioni inattese, mentre i Verdi avevano parlato di risultato storico ponendo l'attenzione, in particolare, ai giovani del Paese. Il Partito Popolare di Kurz, 33 anni, ha iniziato i negoziati con i Verdi a metà novembre. I Verdi sono tornati in Parlamento dopo un'assenza di oltre due anni. Le due formazioni hanno un totale di 97 seggi nel Parlamento austriaco. Kurz ha parlato di un "risultato eccellente" arrivato dopo difficili negoziati per formare un governo di coalizione. Secondo il leader del Partito Popolare Austriaco (OeVP), il suo partito e i Verdi devono "costruire ponti" per formare un esecutivo per "il futuro dell'Austria". Il suo alleato di Governo Werner Kogler, leader dei Verdi, ha spiegato: "Non è stato facile, ma non era nemmeno quello per cui siamo stati eletti". - (PRIMAPRESS)