Usa: profili social per ottenere il visto d'ingresso. La proposta del Consiglio di Stato

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Mentre Facebook e Cambridge Analitica sono sul banco degli imputati per aver utilizzato profili social per scopi elettorali, gli Usa stanno pensando di utilizzare proprio quei profili ricavati attraverso l’uso dei social per adottare misure più stringenti per la concessione dei visti d’ingresso. La proposta arriva dal Dipartimento di Stato: tutti coloro che richiedono un visto, non solo gli immigrati, dovranno fornire le loro identità social utilizzate negli ultimi 5 anni. La proposta riguarda circa 14,7 milioni di persone ogni anno: tutti quelli che vogliono entrare negli Usa e rientra nella strategia di "screening estremo". - (PRIMAPRESS)