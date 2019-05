Un post irriverente verso i duchi di Sussex fa perdere il lavoro al conduttore della Bbc

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Una foto postata da uno dei conduttori della BBC che ritrae una coppia d’antan che tengono per mano una scimmia, è costato il posto di lavoro a Danny Baker. Il Dj dell’emittente televisiva aveva postato la foto su Twitter pensando di essere ironico sulla nascita del royal baby avuto da Henry e Megan. Il tentativo di fare marcia indietro sulla stupida uscita sui social non è servito a placare le ire del management della BBC. “Il suo - dicono dall’azienda editoriale - è stato un grande errore che va contro i valori dell’emittente. Danny è un brillante radiofonico ma non presenterà più la trasmissione settimanale». - (PRIMAPRESS)