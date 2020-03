Truffe digitali da coronavirus: arriva la finta dottoressa Marchetti dell’Oms

(PRIMAPRESS) - ROMA -Le truffe digitali da coronavirus. Dopo i finti “sanitari” della Croce Rossa che bussano ai portoni per i test a pagamento ecco che nella rete arriva una sedicente dottoressa Penelope Marchetti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che in un allegato illustra le precauzioni da tenere per difendersi dal virus. Ma si tratta dell’ennesima truffa per il furto di dati. - (PRIMAPRESS)