Staffan De Mistura a Diplomacy: “Giustificata la realpolitik ma non l’abbandono degli ex alleati curdi nella lotta all’Isis

(PRIMAPRESS) - ROMA - “La realpolitik giustifica il ritiro delle truppe americane dalla Siria ma non giustifica l’aver lasciato al loro destino di questi giorni gli ex alleati che avevano combattuto contro i Daesh”, lo afferma Staffan De Mistura, il diplomatico delle Nazioni Unite, intervenuto all’apertura della decima edizione del Festival della Diplomazia che si tiene a Roma dal 17 al 25 ottobre prossimi. “La stessa Europa si è dimostrata debole nella strategia geopolitica aggravata dalla situazione siriana. Un’Europa che si sta muovendo con lentezza nelle risposte. In politica estera c’è la necessità di avere coerenza”. - (PRIMAPRESS)