Siti di incontri extra-coniugali: il pericolo degli "untori" al tempo del coronavirus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalle fake news all’irresponsabilità dei messaggi: è quanto accade nella rete al tempo del coronavirus. Se la drammaticità dell’emergenza sanitaria si sta diffondendo con maggiore consapevolezza nella riduzione delle false notizie legate al Covid-19, c’è ancora una sacca residua di siti web caratterizzati da uno scarso senso civico e pericolosamente strumentali per spingere le persone più fragili a comportamenti contrari ai recenti decreti governativi per contenere l’epidemia da coronavirus. Tra questi ci sono i siti di incontri “extra coniugali” o di incontri in rete che, nonostante le reiterate richieste da parte delle organizzazioni sanitarie di evitare al massimo i contatti per il pericolo di contagio, proseguono imperterriti nella loro attività. Tra questi siti c’è anche chi sostiene che “con il diffondersi della psicosi da coronavirus sono aumentate del 20% le iscrizioni al sito di incontri extra-coniugali raggiungendo il numero di un milione di iscritti”.

In un comunicato stampa diramato da uno dei siti in questione, il suo fondatore Alex Fantini, spiega che la disponibilità di tempo libero, moltiplicatosi per il rallentamento del lavoro causato dal diffondersi del virus, viene maggiormente impiegato per trovare “avventure in anonimato”. Dichiarazioni irresponsabili che potrebbero entrare nel mirino della polizia postale. - (PRIMAPRESS)