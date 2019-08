(PRIMAPRESS) - ROMA - Un fondo di 80 milioni per telecamere nelle scuole dell'infanzia e paritarie. L'ha previsto il Viminale. In particolare, ci sono 5mln per il 2019 e 15mln l'anno dal 2020 al 2024. I fondi saranno erogati ai Comuni e copriranno l'installazione delle telecamere e l'acquisto di strumenti per la conservazione delle immagini. - (PRIMAPRESS)