Seggiolini antiabbandono, De Micheli (Trasporti): "Posticipare le sanzioni con un emendamento"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche sull’obbligo legittimo dei seggiolini antiabbandono, inseriti in questa manovra economica, il Governo deve fare un parziale dietrofront almeno per quanto riguarda il capitolo multe. Il fatto è che le associazione delle famiglie hanno posto un problema: i cittadini non sono stati informati con una campagna, le forze dell’ordine anche ed infine non c’è disponibilità sul mercato di seggiolini con le caratteristiche prescritte dalla legge.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, che posta sul suo profilo Facebook tutti i vantaggi della legge, peraltro mai messi in discussione, è costretta ad ammettere che sarà necessario un tempo maggiore per consentire l’applicazione delle multe ai trasgressori:

“Mi preme rassicurare le mamme e le famiglie sull'urgenza di questo dispositivo e sulle multe per chi non è ancora dotato di questo strumento: il ministero che rappresento - ha riferito - è qui per tutti i chiarimenti e c`è la disponibilità del governo e dell`intera maggioranza a intervenire per posticipare l'applicazione delle sanzioni attraverso un emendamento. Inoltre, sarà presto possibile ottenere il rimborso di 30 euro per la spesa sostenuta, pertanto è bene conservare le ricevute di acquisto”​. - (PRIMAPRESS)