Scambio di auguri tra Papa Francesco e il Rabbino Capo di Roma per la Pasqua dai due volti della fede

Scambio di auguri in occasione della Pasqua tra Papa Francesco e il Rabbino Capo si Roma, Riccardo Di Segni.

“Nell'approssimarsi della festa di Pesach - scrive il Santo Padre - desidero rivolgere il più cordiale e fraterno augurio a lei e alla Comunità Ebraica romana. Il Dio della misericordia vi accompagni con la sua benedizione e vi conceda pace e concordia. Nel rinnovare in questa lieta ricorrenza i legami di amicizia ed impegno verso i più bisognosi della nostra società, assicuro il mio ricordo e chiedo di continuare a pregare per me. Chag Sameach."

Con un biglietto autografo il Rabbino Di Segni scrive a Papa Francesco: "nell'imminenza delle feste pasquali, ringrazio e ricambio gli auguri cordiali di gioia, serenità e salute, di consolidamento e benefici rapporti di amicizia e collaborazione. Che le vostre preghiere per il bene siano accolte."