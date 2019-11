Ryanair tira dritto sul pagamento del bagaglio a mano nonostante la sentenza di Madrid

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sentenza del tribunale di Madrid che ha condannato la compagnia aerea Ryanair al risarcimento dei passeggeri che hanno dovuto pagare un surplus di 20 euro per aver stivato in cabina il bagaglio a mano, non farà cambiare idea al vettore low cost. La compagnia in una nota ha subito dichiarato: "Questa sentenza non influirà sulla politica sui bagagli di Ryanair, in quanto è un caso isolato che ha male interpretato la nostra libertà commerciale nel determinare le dimensioni del nostro bagaglio a mano”.

Di diverso parere l’Ugicons, l’Unione dei consumatori, che guarda alla sentenza come una vittoria internazionale anche se bisognerà vedere se altri paesi si allineeranno alla sentenza emessa dalla Spagna. “Si tratta di una policy che rappresenta un vero e proprio sopruso dei diritti del passeggero e siamo quindi soddisfatti di questo pronunciamento - ha detto Paolo Mattei presidente Ugicons - ci auguriamo possa indurre la compagnia a rispettare il suo status di cosiddetta “low cost”, invece di raggirare i viaggiatori con tariffe che, con tutti i costi aggiuntivi previsti per servizi pressoché necessari, arrivano a sfiorare quelle delle compagnie di linea”. “Dispiace solo dover constatare che per la stessa fattispecie la nostra giustizia lo scorso anno aveva assolto Ryan Air, quindi abbiamo perso un anno in una battaglia a difesa di milioni di viaggiatori”. - (PRIMAPRESS)