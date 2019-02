Riparte "Allenarsi per il Futuro" il progetto di Bosch e Randstad nelle scuole italiane con i campioni dello sport

L'alpinista Marco Confortola

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il progetto di Alternanza scuola-lavoro, che ha visto il progetto Allenarsi per il Futuro, realizzato da Bosch in collaborazione con il gruppo Randstad, muovere i primi passi in nel 2015, lascia il posto al PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con una riduzione dei monti orari triennali. Di fatto si tratta solo di un cambiamento nei titoli dei programmi didattici ma di fondo restano gli stessi obiettivi dell’Alternanza, offrendo agli studenti la possibilità di fare esperienza diretta del mondo del lavoro, affiancando attività di formazione e orientamento. Allenarsi per il Futuro, ripropone per il 2019 diverse iniziative con l’obiettivo di coinvolgere sempre più studenti su tutto il territorio italiano. Centocinquanta le scuole, impegnate nel programma dei due gruppi aziendali per incontrare 30.000 ragazzi e 1.000 tirocini. Allenarsi per il futuro è il progetto che dà la possibilità agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro utilizzando la metafora dello sport attraverso le testimonianze di grandi atleti italiani. Durante gli incontri di orientamento organizzati nelle scuole, infatti, 36 campioni di diverse discipline sportive, come la pallavolista Maurizia Cacciatori, la schermitrice Margherita Granbassi, il judoka Pino Maddaloni, l’alpinista Marco Confortola, raccontano agli studenti la propria storia personale trasmettendo valori quali passione, impegno, responsabilità e soprattutto “allenamento” per raggiungere gli obiettivi personali e professionali nello sport come nel lavoro. - (PRIMAPRESS)