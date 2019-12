Putin vara una legge che inserisce nella lista degli "Agenti Stranieri" anche giornalisti e blogger

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente russo Putin ha firmato ieri sera una legge che permette alle autorità russe di far rientrare nella categoria di "agenti stranieri" anche alcune professioni, come blogger e giornalisti. La legge, che entra in vigore immediatamente, prevede che un individuo o un ente giuridico russo che diffonde notizie prodotte da testate inserite nella “lista” degli agenti stranieri,possano essere riconosciuti a loro volta come "agenti stranieri”. - (PRIMAPRESS)