Progetto di riqualificazione dei Quartieri Spagnoli a Napoli con il contributo dell’Ambasciata di Spagna

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si firmerà oggi pomeriggio un accordo di collaborazione per un progetto di rigenerazione dei Quartieri spagnoli, tra l’Ambasciatore di Spagna in Italia, Alfonso Dastis e la Fondazione Foqus di Napoli. Oggetto di riqualificazione, dunque, è l’area dei Quartieri Spagnoli.

L’Accordo prevede che l’Ambasciata di Spagna in Italia, partecipando al progetto di rigenerazione dei Quartieri che portano sin dal XVI secolo il titolo di “Spagnoli”, avvii un programma che ne valorizzi l’identità originaria, riconnettendone la storia alla Spagna contemporanea.

Per la prima volta un Paese europeo partecipa, attraverso la propria Ambasciata, a un progetto italiano di rigenerazione urbana, mettendo a disposizione la cultura, le competenze e le migliori pratiche in atto in Spagna, che hanno portato oggi ad una drastica riduzione degli antichi squilibri tra il Nord e il Sud di quel Paese.

L’evento del 6 maggio rientra nell’ambito del programma “La Cultura è Capitale”, promosso per il 2019 dalla Spagna in Italia in collaborazione con la Fondazione Con il Sud .

Alla cerimonia pubblica, che avrà inizio alle ore 18.00, oltre all’Ambasciatore, parteciperanno il Console Generale José Luis Solano Gadea, il Consigliere per la Cultura Ion de la Riva Guzman, Rachele Furfaro e Renato Quaglia della Fondazione Foqus, Carlo Borgomeo Presidente della Fondazione per il Sud, il Direttore dell’Istituto Cervantes Ferrán Ferrando Melià. Sarà inoltre presente il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Nel corso della giornata due importanti iniziative artistiche inaugureranno la collaborazione tra l’Ambasciata di Spagna e la città di Napoli: l’artista spagnolo Josè Molina donerà la scultura “Hermanos” (commissionata dall’Ambasciata di Spagna) alla Fondazione Foqus, che la installerà nei propri spazi; mentre lo street artist napoletano Iabo donerà l’opera “Don Pedro” (iniziativa e produzione di INWARD e promozione della Fondazione Foqus) all’Ambasciatore di Spagna. Le prime 10 stampe d’autore (di 30) del “Don Pedro” (il ViceRè spagnolo che fece costruire via Toledo e i Quarteras, dando nuovo impianto urbanistico alla città) verranno consegnate dallo stesso Iabo e dallo staff di INWARD ad altrettanti artigiani, commercianti, esercenti e abitanti dei Quartieri spagnoli come segno di riconoscenza “per aver continuato a credere nel Quartiere”, scegliendo di rimanere a vivere e a condurre le proprie attività nel corso degli anni. Quest’ultimo evento, itinerante nei vicoli dei Quartieri, precederà la cerimonia ufficiale e il suo inizio è previsto per le ore 16.00. - (PRIMAPRESS)