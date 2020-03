Primarie Usa: il Superthusday premia Joe Biden che vince in 9 stati

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - L’ultimo risultato atteso erano quelli del Texas ed anche lì Joe Biden ha vinto nel confronto con il diretto e più temuto avversario Bernie Sanders al Superthusday, la tradizionale sfida del martedì per scegliere il candidato democratico che sfiderà il presidente Donald Trump a novembre.

Sono 14 gli Stati dove si è consumato il confronto di preferenze e nove di questi: Alabama, Arkansas, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Virginia, Massachusetts e Texas hanno visto prevalere nelle proiezioni l'ex vice presidente di Barack Obama.

Sanders conquista invece il suo Vermont,Colorado, l’Utah e la California. Non è andata benissimo per il miliardario Michael Bloomberg, che ora dovrà prendere decisioni circa sua campagna presidenziale. - (PRIMAPRESS)