Popolarità in calo per Donald Trump che scende nei sondaggi di una sua rielezione secondo l'indagine della Cnn

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - A 14 mesi dalle presidenziali americane, che si terranno il 3 novembre del 2020, sei americani su dieci affermano che Trump non merita di essere rieletto. E' quanto emerge da un sondaggio della CNN, su cui lo stesso presidente in questi giorni aveva lanciato strali velenosi tacciando l’emittente televisiva di essere un produttrice di fake news. Secondo il network americano, la popolarità del presidente rimane stabile rispetto alla precedente rilevazione di agosto, con il 39% che approva il suooperato e il 55% che lo disapprova. Nello stesso periodo di presidenza nel 2003 il 52% voleva la rielezione di G. W.Bush e nel 2011 circa al 50% diceva che Obama non meritava la rielezione. - (PRIMAPRESS)