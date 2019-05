Nuovo Codice della Strada: se sei maggiorenne puoi andare in autostrada anche con un motorino da 100 cc

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come cambierà il Codice della Strada? L’iter legislativo che dovrà approvarlo sarà piuttosto lungo ma intanto vediamo quali sono le novità di maggior rilievo contenute nel nuovo dispositivo. Ad esempio motorini e scooter anche con cilindrata al di sotto di 150 cc, potranno andare in autostrada, purché guidati da maggiorenni.

Si chiamerà “Strada scolastica” il nome dato al testo di modifica per il Codice della Strada proposto dalla Commissione Trasporti della Camera che ha assegnato a quelle strade in prossimità di edifici ad uso scolastico. Secondo la proposta, sulle strade scolastiche saranno previste limitazioni negli orari di attività didattica e all’ingresso e all’uscita degli studenti: la funzione di tali aree sarà “consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse alle scuole” – riporta ancora il testo base – che diventeranno o zone a traffico limitato oppure prevederanno dei limiti di velocità dai 30 km/h in giù.

Categoria di monopattini, skateboard e addirittura pattini a rotelle sono tutti ammessi in zone pedonali, incluse le piste ciclabili.

Quanto proprio ai ciclisti, è stata ribadita l’intenzione di inserire nel codice la presenza della “casa avanzata”, ovvero la linea di sosta al semaforo avanzata, appunto, rispetto a quella dei veicoli di almeno 3 metri; sarà presente nelle strade con limite di velocità non superiore ai 50 km/h e raggiungibile dai ciclisti grazie a una corsia riservata a destra delle auto, che dovrebbe essere lunga almeno 5 metri. - (PRIMAPRESS)