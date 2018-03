Nuovi job crescono. In Calabria un corso universitario per professionisti della protezione dati

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Il caso Facebook legato a Cambridge Analitica è solo la testa dell’iceberg della questione della protezione dei dati personali. Ora, in vista dell’applicazione del nuovo Regolamento dell’Unione Europea, relativo alla privacy delle persone fisiche e al trattamento e la protezione dei dati personali, si sta delineando un nuovo mercato della formazione professionale che sia in grado di affiancare le aziende pubbliche e private nella creazione di scudi digitali per la protezione dei dati.

Il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria, in collaborazione con FormaPA - Quattrocolori, ha organizzato un "Corso di Alta Specializzazione in Gestione della Privacy e Protezione dei Dati". Il corso, affidato al professore Michelangelo Misuraca, è rivolto a dipendenti pubblici, liberi professionisti, laureandi e laureati nelle discipline giuridiche, economiche ed informatiche che vogliano approfondire tali tematiche.L'inizio delle attività, che avranno una durata complessiva di 80 ore suddivise in giornate di formazione full-time su 5 settimane, è previsto per il 12 Aprile 2018. Le lezioni saranno tenute da docenti e tecnici specializzati dell'Università della Calabria, e da professionisti del settore.