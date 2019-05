Novant’anni fa nasceva Audrey Hepburn, l’indimenticabile protagonista di “Vacanze Romane”

(PRIMAPRESS) - MILANO - il prossimo 4 maggio si celebrano i 90 anni dalla nascita di Audrey Hepburn, l’indimenticabile attrice di “Colazione da Tiffany”e “Vacanze Romane”. Famiglia Cristiana le ha dedicato un servizio nel numero in edicola con una intervista a Luca Dotti, il più giovane dei due figli dell’attrice nata in Belgio.

“Ogni mattina si alzava alle quattro per studiare i copioni. Non si riteneva una grande attrice racconta Dotti nell’intervista - Pensava: "Prima o poi se ne accorgeranno e mi cacceranno"», ricorda il figlio. Sul rapporto della grande attrice con la fede, poi, rivela che «era protestante ed era molto attenta agli atti pratici più che ai precetti. Anche il suo impegno per l'Unicef nasceva dalla consapevolezza di cosa soffrissero i bambini abbandonati, malnutriti, vittime delle guerre». Un impegno che lo stesso Dotti continua come presidente della Audrey Hepburn Children's Fund. E se fosse vissuta oggi come avrebbe commentato l'attualità? «Avrebbe ripetuto una frase che a me sta tornando spesso in mente: "Il nazismo non è iniziato con un forno crematorio, ma con delle parole d'odio". Ma non si sarebbe abbattuta e si sarebbe rimboccata le maniche», dice il figlio. - (PRIMAPRESS)