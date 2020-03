Nomination presidenziali Usa: Joe Biden distanzia Sanders in Michigan, Mississippi e Missouri

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La profezia del Supertuesday sembra confermarsi per Joe Biden. Chi va in fuga nel “giovedì”, dedicato ai candidati democratici per le presidenziali, di solito resta avanti per tutta la competizione elettorale. E così è stato per Biden che è riuscito ad incassare anche i favori del Michigan, Mississippi e Missouri. Nel Michigan quattro anni fa Bernie Sanders riuscì a battere Hilary Clinton assicurandosi lo slancio che gli consentì di contenderle la candidatura fino alla fine. La prossima settimana si tengono le primarie nell’Illinois,Ohio e Florida, dove c’è un gran numero di delegati.

L’America all’interno della componente Democratica sembra che stia prendendo posizioni come rileva il New York Times: ”La campagna di Sanders ha messo in luce un divario di classe all'interno del Partito Democratico: le sue promesse di sostegno pubblico sono allettanti per coloro che ne hanno bisogno, ma disturbano quelli che non ne hanno", scrive il New York Times. "Molti sostenitori di Sanders sono attratti dalle sue politiche perché dicono di averne direttamente bisogno: come la cancellazione dei debiti universitari, medicare per tutti e un salario minimo di 15$" scrive sempre il quotidiano di New York. - (PRIMAPRESS)