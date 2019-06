Massimo Troisi, il ricordo di un attore antieroe e anti-migrante che creò un nuovo linguaggio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono trascorsi 25 anni da quel 4 giugno del 1994, quando il cuore un po’ malandato di Massino Troisi, decise di arrestarsi definitivamente lasciando un vuoto incolmabile non solo nel mondo del cinema e del teatro ma anche quotidianità di quanti si erano imbattuti, in un modo o nell’altro, in quel personaggio per cui palcoscenico, set cinematografico e vita reale sembravano non avere confini.

Quel cuore malandato doveva essere sostituito per un deterioramento della valvola mitraglia ma Troisi decise di terminare prima le riprese de “Il Postino” di Micheal Radford. Poi la morte nel sonno.

Tutto ha inizio in quel Teatro delle Cantine dove l’attore è solo con i suoi monologhi e persino gli abiti di scena sono solo una tuta nera da mimo che metteva in evidenza quella sua sagoma filiforme quasi androgina. Nasce lì la Smorfia di Troisi-Arena-Decaro e il Cioni Mario di Benigni, è una denuncia di incomunicabilità. Quel dialetto napoletano italianizzato, masticato, pestato dalla timidezza diventa una lingua di tutti i “contemporanei”.

Il debutto nel mondo del cinema rrivò negli Anni Ottanta grazie all'ammirazione suscitata nel produttore Mario Berardi, il quale diede all'attore (e regista) carta bianca per realizzare quel film che nel 1981 tutti conobbero col titolo Ricomincio da tre. Il linguaggio cinematografico fu giudicato "elementare" dalla critica (inquadrature fisse, pochi movimenti di macchina, regia didascalica) ma la critica non aveva considerato che quell’atteggiamento goffo di antieroe e di anti-emigrante fatta di battute taglienti che scardinavano l’ovvio, potessero raggiungere in modo dirompente il pubblico. - (PRIMAPRESS)