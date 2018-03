Luca Zaia in testa al gradimento dei governatori di regione secondo un sondaggio SWG

(PRIMAPRESS) - ROMA - A venti giorni di distanza dal voto per il rinnovo del governo, la società di ricerche di mercato e d’opinioni, SWG, si interroga su come gli italiani percepiscono i governatori delle loro regioni. Su 10 presidenti di Regione, solo il veneto con il leghista Luca Zaia sarebbe stato promosso dai propri cittadini superando la metà dei consensi (56%), seguito da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna (47%) ed Enrico Rossi in Toscana (36%). Nicola Zingaretti nonostante l’exploit nel Lazio, guadagna solo un 32% di gradimento. Dietro di lui Debora Serracchiani in Friuli Venezia Giulia con il 31% e Giovanni Toti in Liguria con il 30%. Nella fascia di sopravvivenza attestano Catiuscia Marini in Umbria e Sergio Chiamparino in Piemonte con il 29% mentre chiudono la lista i due democratici di sinistra, Vincenzo De Luca in Campania (25%) e Michele Emiliano in Puglia con il 25%.

Un quadro sul sentiment degli italiani che verrà completato con la prossima uscita annuale del “Governance Poll” curata dal Sole 24Ore e che riguarda i comuni. Lo scorso anno il report del quotidiano economico aveva visto in testa Federico Pizzarotti (M5S). - (PRIMAPRESS)