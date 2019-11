Le origini della Juventus nata in un garage nel 1987 ed ora quel locale va in vendita

(PRIMAPRESS) - TORINO - È una storia che somiglia un po’ a quella di almeno due grandi operatori mondiali californiani del web ma non siamo nel nostro secolo bensì quello che alla fine dell’800 vedeva la sinistra di Agostino De Pretis chiudere a pareggio il bilancio dell’Italia.

Il protagonista è un garage di Torino che fu il luogo dove nacque la “sede” della Juventus. Furono alcuni studenti liceali a darle vita nel 1897 tassandosi a aprendo una sottoscrizione tra gli amici. Quel nome preso dal latino ha fatto la storia della squadra ma in pochi conoscevano dove quella storia era nata. Oggi quel locale è diventato un box auto e i proprietari lo mettono in vendita. La notizia è apparsa sul quotidiano La Stampa ed ha mosso un’onda nostalgica tra gli appassionati di storia del calcio. Il locale si trova all’interno di un cortile di un palazzo in corso Re Umberto al civico 42. - (PRIMAPRESS)