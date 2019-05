La Società Oftalmologica Italiana compie 150 anni e un francobollo celebra l'evento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Compie 150 anni la Società Oftalmologica Italiana compie 150 anni che sarà celebrata con un francobollo celebrativo, mentre la Zecca dello Stato, ha coniato una medaglia commemorativa. La cerimonia di presentazione dell’emissione e annullo postale del francobollo e di consegna della medaglia si svolgerà il 23 maggio nella Sala Auditorium del Roma Convention Center ‘La Nuvola’, nell’ambito del 17° Congresso Internazionale della SOI, in programma fino a sabato. “Per la nostra società sarà una giornata storica- ha spiegato Piovella- la SOI compie 150 anni e, per questo abbiamo individuato lo straordinario scenario de 'La Nuvola', un vero e proprio capolavoro architettonico firmato da Massimiliano Fuksas. La Società Oftalmologica italiana è nata nel 1869 ed è l'associazione medico scientifica specialistica più antica d’Italia, da sempre punto di riferimento dei 7mila medici oculisti del Paese. E ora siamo davvero soddisfatti perché la SOI ha ricevuto i riconoscimenti da parte dello Stato e dalle Istituzioni, che tutti ci aspettavamo. Il francobollo commemorativo è emesso in concomitanza con quello in onore di Leonardo Da Vinci e il conio della medaglia esprime significati artistici sulla funzione e sull’operato di SOI. Questo testimonia la particolarità del momento e quanto i medici oculisti sono apprezzati per la dedizione e la loro professionalità”. - (PRIMAPRESS)