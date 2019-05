La posizione europeista dell'Irlanda negli exit poll per il rinnovo del parlamento di Strasburgo

(PRIMAPRESS) - DUBLINO - Per l’Irlanda già andata al voto per il rinnovo del parlamento dell’Unione Europea ci sono segnali che vedono in testa i laburisti, la sinistra moderata del paese che ha saputo intercettare con politiche fiscali di favore, la presenza di grandi company straniere. A contendersi la vittoria ci sono, dunque, due partiti moderati e sopratutto pro-Ue. L'Irlanda è un'isola a parte anche dal punto di vista politico nell'Europa che vota nel fine settimana per rinnovare il Parlamento di Strasburgo, al di là delle inquietudini comuni al continente sulle incognite della Brexit che a Dublino e dintorni - dati i legami con l'odiato-amato grande vicino britannico - diventano allarme autentico. La sfida, consumatasi nei 6500 seggi sparsi per la Repubblica, si è giocata ancora una volta - primi exit poll alla mano - fra il Finn Gael attualmente al governo del premier Leo Varadkar e i rivali storici del Fianna Fail di Michael Martin, membri rispettivamente della famiglia popolare europea del Ppe e di quella liberale dell'Alde: entrambi indicati attorno al 23% come quota nazionale, ma con il primo, fermamente europeista, in testa in due circoscrizioni su tre. - (PRIMAPRESS)