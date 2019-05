La mamma 4.0 sempre più collegata e al web chiede anche consigli psicologici

(PRIMAPRESS) - MILANO – Domenica prossima si festeggia la Festa della Mamma e cogliere come è cambiato il loro ruolo nella trasformazione sociale è orami un esercizio doveroso sollecitato anche da fatti di cronaca che troppo spesso fanno da cartina di tornasole di un malessere profondo per l’assenza di valori. Ma se sotto il profilo sociale si consumeranno le varie letture per investigare sui cambiamenti più evidenti, c’è anche chi come Groupon ha tentato di delinearne un quadro dal punto di vista del rapporto tra mamma e web. Una survey dell’azienda del settore di gruppi d’acquisto, ha rivelato che la mamma 4.0 si presenta sempre più dipendenti dal web anche per i piccoli consigli che possono indirizzarle sulla gestione dei bimbi. Dai risultati emerge che quasi 6 mamme italiane su 10 utilizzano volentieri i social media ed internet come strumento per cercare aiuto. E che tipo di aiuto cercano? Il 42% delle utenti che hanno partecipato al sondaggio dichiara di utilizzare internet per trovare spunti e idee per fare nuove esperienze: dal parco acquatico alla gita in barca, dall’escursione in montagna alla visita al castello. Al secondo posto, con il 29% delle preferenze, troviamo chi afferma di trovare in internet un rifugio personale ed un momento di svago per curiosare in Instagram le stories degli altri o liberarsi dai propri problemi… per leggere quelli altrui! Segue al terzo posto, con il 28% dei voti, la ricerca di ricette che piacciono ai bambini. Appena fuori dal podio, con il 24%, coloro che cercano in rete un confronto su come agire di fronte ad un problema. Seguono a distanza la consulenza su prodotti/giochi educativi (12%) e la ricerca di conforto dalle altre mamme per aiutarsi a vicenda ad affrontare le stesse difficoltà (10%). Ultime posizioni occupate dai consigli medici (7%) e dal confronto sulle tecniche di sopravvivenza (2%).

Ma al di là dei figli, il 76% delle mamme di oggi trova in internet un valido alleato anche per la gestione generale delle problematiche quotidiane. Alcuni esempi? Più di 1 mamma su 2 pianifica le vacanze su internet, perché trova offerte e pacchetti di viaggio su misura per la famiglia, senza perdere tempo con le agenzie di viaggio. Il 50% invece risparmia tempo comprando i regali online: niente corse dell’ultimo minuto in giro per la città. Subito dietro, con il 44% di preferenze, lo shopping online: in questo caso sembrano più propense a dire addio alla fila ai camerini. Fuori dal podio, ma di fondamentale importanza, la dose di gossip quotidiana con le amiche (26%): i social hanno aumentato a dismisura le fonti del tanto amato pettegolezzo tra donne.

Ultimo posto, ma con una buona percentuale di voti, la spesa online (20%): il tempo di un click ed il carrello è pieno in un attimo!

Oltre che da internet, da chi si sentono supportate le madri italiane? Il 34% dichiara di sentirsi aiutata dal proprio compagno, che si dimostra sempre in grado di garantire la massima collaborazione nella gestione della casa e dei figli, seguito dal 20% che ammette di essere sostenuta dai figli stessi, che nonostante le frequenti discussioni ogni tanto usano il cervello e si dimostrano maturi. In terza posizione l’aiuto dei propri genitori (17%), che hanno vissuto la stessa situazione e perciò sanno sempre come comportarsi. In ultima posizione, ma di fondamentale importanza, il supporto dalle altre mamme (15%) perché alla fine dei conti si trovano tutte sulla stessa barca.

Rispetto al tipo di aiuto, le mamme intervistate hanno costruito questa classifica: il 36% vorrebbe essere maggiormente supportata nel bilancio tra la vita professionale e la vita privata. Al secondo posto un aiuto psicologico ed emotivo (26%), mentre al terzo posto un aiuto sulle incombenze quotidiane in modo da avere più tempo da passare con i figli e fare esperienze insieme (25%). - (PRIMAPRESS)