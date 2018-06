La lotta dei dazi che colpisce i brand simbolo dai Levis alla Harley Davidson

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - I brand simbolo della globalizzazione saranno quelli che soffriranno di più nella lotta dei dazi introdotta dalla politica di Donald Trump. In testa ai prodotti che subiranno un lievitazione dei prezzi ecco i jeans Levi's, le motociclette Harley Davidson e le Indian, whiskey, sigarette, sneakers e yacht oltre al burro d’arachidi ma che per la dieta mediterranea non sarà una grave perdita. Nella sola voce sneakers si annidano decine di marchi Usa che vedranno salire i loro costi d’importazione e siccome anche l’europa ha già lanciato la sua sfida chi ne farà le spese è il consumatore. La Commissione europea ha deciso di colpire proprio i simboli dell'America per reagire all'offensiva protezionista di Donald Trump: Bourbon, Whisky, sigari, sigarette e altri prodotti del tabacco; jeans e magliette di cotone; vari tipi di succo d'arancia e di mirtillo, di riso parboil e di mais confezionato; motociclette sopra i 500 cm3 di cilindrata, imbarcazioni e yacht, motori per barche, canoe e carte da gioco (l'unico prodotto con un dazio aggiuntivo limitato al 10%). Il valore complessivo delle esportazioni americane che subiranno la rappresaglia europea e' di 2,8 miliardi di euro. Un'altra lista di prodotti da 3,5 miliardi di euro e' pronta, con i dazi che entreranno in vigore se e quando l'Organizzazione mondiale del commercio darà ragione all'Ue sul ricorso presentato contro gli Stati Uniti. - (PRIMAPRESS)