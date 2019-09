La crisi ai tempi dei social tra Piattaforma Rousseau e Pd bocciato alle elezioni ma in corsa per il nuovo governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". È questo l’atteso quesito ora online sulla piattaforma Rousseau gestita dal Movimento Cinque Stelle.

Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte si affretta a chiarire che non è in quota M5S e che entro mercoledì sarà in grado di presentare una proposta al presidente Mattarella, ecco irrompere il sondaggio grillino. Quanto inciderà l’esito di questo sondaggio che sembra ruotare più intorno alla figura di Conte che sul fatto di un accordo con il Pd che in sostanza, bocciato dai cittadini alle elezioni ritorna al governo grazie ai grillini, sarà tutto da vedere.

"Come da nostri principi e valori fondanti l'ultima parola spetta agli iscritti del MoVimento 5 Stelle", si legge sul Blog delle Stelle. Così martedì 3 settembre si svolgerà la consultazione online per decidere se il MoVimento 5 Stelle debba far partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Conte.

Potranno partecipare gli iscritti al MoVimento 5 Stelle da almeno sei mesi, con documento certificato. Il programma di governo negoziato con il Partito Democratico sarà consultabile online a partire dall'inizio del voto. - (PRIMAPRESS)