Italia-Vietnam, 45 anni di relazioni e di cooperazione celebrati a Roma con l'ambasciatore Cao Chinh Thien

(PRIMAPRESS) - ROMA – Italia e Vietnam hanno celebrato in una serata al Crowne Plaza St.Peter di Roma, i 45 anni di relazioni diplomatiche, stabilite il 23 marzo del 1973. Gli accordi risalgono a quando in Vietnam si stava ancora combattendo il sanguinoso conflitto armato, che si risolse con la vittoria delle forze insurrezionali comuniste e la riunificazione nazionale. Negli ultimi 45 anni, i due Paesi hanno sviluppato una cooperazione stretta e solida come ha sottolineato l’ambasciatore Cao Chinh Thien nel suo benvenuto agli ospiti della serata. L'Italia ha sostenuto attivamente il rafforzamento della cooperazione tra il Vietnam e l'Unione europea (Ue) e la normalizzazione delle relazioni tra il Vietnam e le istituzioni finanziarie, commerciali e monetarie internazionali.

Scambi commerciali che sono stati favoriti da un partenariato siglato dai due governi nel 2013in occasione della visita in Italia del segretario generale del Partito comunista vietnamita Nguyen Phu Trong e dalle successive visite dell’ex premier Matteo Renzi e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da allora, il Vietnam è diventato il principale partner italiano del blocco dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il commercio bilaterale continua a crescere, raggiungendo 4,7 miliardi di dollari Usa nel 2016, con un incremento annuo di quasi il 9%. L’obiettivo dei due Paesi è di portare il commercio bilaterale a 6 miliardi per il periodo 2017 - 2018. Nella bilancia dell’economia di scambio tra i due paesi, ha un’incidenza significativa anche il turismo che nel 2017 ha superato il 27% come rileva Massimo Bianchessi, Country Manager Italia del Tour Operator Asiatica Travel. - (PRIMAPRESS)