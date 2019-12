Istat: in dieci anni sono 816 mila gli italiani che hanno abbandonato il paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che l’Italia non fosse più un paese attrattivo si era già notato. Persino il Tuscany Dream che per anni aveva attirato nelle campagne della toscana, dell’Umbria e delle Marche, una moltitudine di stranieri in cerca dell’Italian Style, si è completamente affievolito. Ma ora non solo gli stranieri non lo considerano un paese da vivere ma anche gli stessi italiani. A confermarlo sono i dati Istat. Sono gli 816 mila italiani che si sono trasferiti all'estero negli ultimi 10 anni. Oltre il 73% ha 25 anni e quasi tre su quattro hanno un livello di istruzione medio-alto. Lo riferisce il report sull'immigrazione dell'Istat. Il calo degli immigrati in Italia provenienti dal continente africano nel 2018 è pari al -17%. Ci si continua a spostare per lavoro dal Sud al Centro-Nord: a soffrire di questi esodi soprattutto Campania e Sicilia con 8.500 residenti laureati in meno di un'età medi di 25 anni. - (PRIMAPRESS)