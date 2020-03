Israele: "Bibi" Netanyahu senza maggioranza dopo la vittoria alle presidenziali

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Benjamin Netanyahu vince le elezioni presidenziali in Israele ma non ha la maggioranza. Il politico di lungo corso uscente, dunque, riesce a scampare quello che dai suoi sostenitori è stato definito come il “golpe giudiziario” che lo aveva incriminato di corruzione ma, tuttavia, non riesce a vincere con una maggioranza solida ed il paese rischia di ritrovarsi ancora una volta in un impasse di governo. E’ probabile che il suo progetto di annessione della Cisgiordania dovrà attendere ed è anche probabile che vorrà far ripetere ancora una volta le elezioni pur di andarsi a prendere la maggioranza anche se gli arabo-israeliani in queste elezioni hanno dimostrato di essere lo scoglio più grosso alla sua elezione con mandato pieno. Al voto si sono presentati con una partecipazione che ha sfiorato il 70 per cento mentre in passato avevano mostrato un notevole disinteresse politico. - (PRIMAPRESS)