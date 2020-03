Iorestoacasa. Ecco come funziona a partire da oggi la "Zona Protetta" anticoronavirus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ecco nel dettaglio i provvedimenti che scattano oggi 10 marzo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, autostrade, strade extraurbane entrano nella stretta del Viminale e dei controlli nelle aree cosiddette “protette”.

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha infatti disposto la direttiva ai Prefetti per l'attuazione dei controlli in tutte le zone del territorio italiano. I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la Polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle Polizie municipali.

Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi «termoscan». Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

Negli aeroporti delle aree dei territori «a contenimento rafforzato», i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell’ingresso.

In questo link il modulo per scaricare l’autocertificazione in caso di bisogno così come contemplato dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf - (PRIMAPRESS)