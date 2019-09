Il ricordo di Mike Buongiorno a 10 anni dalla scomparsa del famoso conduttore televisivo

(PRIMAPRESS) - ROMA - A dieci anni dalla scomparsa di Mike Buongiorno, l’Italia televisiva ne traccia un profilo nei suoi programma di oggi 8 settembre. Mike Bongiorno fu stroncato da un infarto all’eta di 85 anni in una suite dell’hotel Metropole di Montecarlo, dove si trovava per una breve vacanza con la moglie Daniela Zuccoli. Michael Nicholas Salvatore Bongiorno era nato a New York il 26 maggio 1924 da padre siciliano e madre torinese. Arrivato all’età di sei anni in Italia, a Torino diventò una star della televisione con i suoi famosi quiz che restano dei case-history del tubo catodico. Dalla Rai a Mediaset ha attraversato tutte le contraddizioni di un’epoca. - (PRIMAPRESS)