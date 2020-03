In Giappone il disastro nucleare di Fukushima senza commemorazione per il coronavirus

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Il prossimo 11 marzo il Giappone avrebbe ricordato il nono avversario del disastro nucleare di Fukushima avvenuto nella centrale nucleare Dai-ichi a Ōkuma gestita dalla Tokyo Electric Popwer Company (Tepco) e causato dallo tsunami che aveva colpito tutta la regione. Le onde alte 14 metri invasero i reattori nucleari e provocarono la fuoriuscita di liquido radioattivo che si mescolò nell’acqua e nell’aria. Fu il più grande disastro chimico dopo Chernobyl. Le vittime furono oltre 200 mila ed il ricordo di quella sciagura è ancora forte. Il governo giapponese ha deciso di cancellare le commemorazioni che si sarebbero dovute tenere l’11 marzo prossimo a nove anni di distanza dei fatti per la paura di un’altra “bomba”, quella dell’epidemia da Covid-19. Più silente, ma non meno preoccupante perché si è costretti a combattere con un’emergenza che si conosce solo in parte. - (PRIMAPRESS)