Il Natale della politica: dalla cena di governo di Conte al bipartisan coro di solidarietà di "Spartiti Uniti" per la Lega d'Oro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche tra i parlamentari è finalmente arrivata l’atmosfera natalizia anche se non è riuscita a mettere da parte, in molti casi i veleni e le divergenze non solo tra maggioranza ed opposizione ma anche all’interno della stessa governance. La cena di Natale organizzata ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con il governo giallo-rosso nel centro di Roma, doveva andare un po’ nella direzione di stemperare gli animi e smussare qualche angolo di troppo. E’ lo stesso Conte che al termine della cena (per evitare l’appostamento di fotografi e giornalisti) a postare una foto su Facebook con la lunga tavolata che riunisce praticamente tutto il governo o quasi. Perché nella foto non compare il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e la ministra dell'Innovazione Paola Pisano. Fioramonti non ha ancora digerito il taglio al sua programma per la scuola e l’università da lui considerato un asset fondamentale per il paese. Ma mentre la squadra di governo, con qualche defezione, brindava al Natale dopo le fatiche della manovra economica, c’è un’altra parte del parlamento che con spirito molto più in linea con il Natale, ha organizzato un’iniziativa non solo bipartisan ma anche solidale. Alcuni parlamentari hanno dato vita, con il calembour di “SPartiti Uniti”, alla registrazione, nello storico Forum Music Village di Marco Petrignani a Roma, una canzone per celebrare le feste e soprattutto raccogliere fondi a scopo solidale. Il brano si intitola “Onorevole Natale” (vedi video in Primapress TV) con il testo e la musica scritta dal deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, mentre a completare l’ensemble ci sono Ylenia Lucaselli (FdI), Carmelo Miceli (Pd), Patty L'Abbate (M5s), Walter Rizzetto (FdI), Maria Teresa Bellucci (FdI), Francesca Galizia (M5s), Elisa Tripodi (M5s). Voce e flauto Giorgio Mulè (FI), Maurizio Buccarella (M5s) chitarra e coro, alle percussioni Mauro D'Attis (FI) e il Direttore musicale il pentastellato Michele Nitti. Il ricavato dell'iniziativa andrà in beneficenza alla Lega del Filo d'Oro, l'associazione onlus che dal 1964 è impegnata nell'assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di bambini, giovani e adulti sordo ciechi e pluriminorati psicosensoriali. - (PRIMAPRESS)