Il marcio nello sport raccontato in un volume dal magistrato Giovanni Tartaglia Polcini

Il prossimo 30 agosto, alle ore 20,30, nell'ambito della XL edizione di Benevento Città Spettacolo. Il senso dell'essenza, verrà presentato in anteprima il volume di Giovanni Tartaglia Polcini, C'è del marcio nello sport. Ovvero come truccare le carte del gioco, che sarà pubblicato a settembre da Minerva Edizioni con la prefazione di Franco Frattini e l'introduzione di Gian Maria Fara.

All'evento, che si terrà presso la Basilica di San Bartolomeo, saranno presenti: Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Michele Sciscioli, Capo dell'Ufficio per lo Sport della Presidente del Consiglio dei Ministri; Gian Maria Fara, Presidente dell'Eurispes. Introduce e modera Alfredo Durante Mangoni, Coordinatore Anticorruzione, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.