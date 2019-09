Il compleanno della giovane modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Polemiche sulla sua magrezza

(PRIMAPRESS) - MALIBU (CALIFORNIA) - Nel 2012 la prima volta di Kaia Gerber come modella, alla giovanissima età di 10 anni, fu per per una campagna della collezione Young Versace. Per la figlia di Cindy Crawford fu il primo capitolo di una carriera che oggi prosegue sfilando sulle passerelle internazionali. Pochi giorni fa Kaia ha compiuto 18 anni e l’abito scelto era griffato Versace quasi a ricordare la sua prima esperienza nel mondo del fashion.

Sulla giovane Gerber sono ricadute anche le polemiche per la sua magrezza da molti considerata eccessiva e poco salutare per la giovane età della modella.