Il Calendario Pirelli di Paolo Roversi dice addio all'erotismo per tuffarsi nell'amore shakesperiano di Romeo e Giulietta

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Addio all’erotismo iconico del Calendario Pirelli che lascia il passo in questa edizione del 2020 alla celebrazione shakespeariana dell’amore. A firmare il nuovo calendario sarà per la prima volta un fotografo italiano, Paolo Roversi trapiantato a Parigi dal 1973. “Lo aspettavo da tanto, finalmente me lo hanno chiesto”, dice Paolo Roversi riferendosi al lavoro che lo vede nel backstage del più famoso e glamour set per la realizzazione del calendario voluto da Pirelli. Per l’edizione 2020 Roversi, 72 anni, ha scelto il tema «Looking for Juliet», ispirandosi a Romeo e Giulietta. «Quando ero piccolo ho visto un film su quella storia in parrocchia con mia madre, e le ho chiesto “ma non si può cambiare la fine?”. È un ricordo che mi ha segnato, nella mia carriera ci sono state tante Giuliette, tanti ritratti di donne straordinarie, ma la ricerca non è finita». Il calendario e il cortometraggio che lo accompagna, firmato dallo stesso Roversi, si fondano sull’idea di un casting, con il fotografo che esamina le ragazze per il ruolo di Giulietta. Tra loro ci sono le attrici britanniche Claire Foy, Mia Goth e Emma Watson, le americane Indya Moore, Yara Shahidi e Kristen Stewart, la cantante cinese Chris Lee e la cantante spagnola Rosalia. In una prima parte arrivano per il casting, vestite in modo semplice e naturale, poi si trasformano in Giulietta con il costume e l’acconciatura d’epoca. - (PRIMAPRESS)