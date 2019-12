I Vespri di Papa Francesco esortano la Chiesa di Roma a “buttarsi nella mischia”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ’ DEL VATICANO - Chiesa a Roma si 'butti nella mischia', serve aria nuova" La Chiesa di Roma deve scendere in campo, "buttarsi nella mischia", avere il tempo di stare con la gente. "Così facendo, infatti, nella città e anche nella Chiesa circola aria nuova, voglia di rimettersi in cammino, di superare le vecchie logiche di contrapposizione e gli steccati, per collaborare insieme, edificando una città più giusta e fraterna". Così Papa Francesco ha sollecitato con forza nell'omelia durante la celebrazione dei Vespri nella Basilica Vaticana.

“Siamo chiamati a incontrare gli altri e metterci in ascolto della loro esistenza, del loro grido di aiuto - ha poi continuato Papa Francesco - “L'ascolto è già un atto d'amore! Avere tempo per gli altri, dialogare, riconoscere con uno sguardo contemplativo la presenza e l'azione di Dio nelle loro esistenze, testimoniare con i fatti più che con le parole la vita nuova del Vangelo, è davvero un servizio d'amore che cambia la realtà". - (PRIMAPRESS)