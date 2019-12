I leader catalani Carles Puidgemont e Toni Comin ricevono il badge del Parlamento UE

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES – I leader catalani Carles Puidgemont e Toni Comin, hanno ricevuto oggi 20 dicembre il badge provvisorio da deputati del Parlamento Europeo.

I due, erano stati eletti nelle europee di maggio scorso e le attenzioni maggiori erano concentrate su Puigdemont che era nella difficile situazione di essere incriminato dal governo spagnolo per aver violato la costituzione con le sue battaglie indipendentiste. Ma l’esponente catalano è stato votato con oltre un milione di preferenze e questo dovrà far arrivare la governance iberica a rivedere la sua posizione. I due politici non erano ancora stati ammessi nell’Aula del Parlamento, subito dopo le elezioni di maggio, perché le autorità spagnole ne avevano bloccato la proclamazione. sono riparati all’estero, in Belgio.

Ieri una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa sul caso degli esponenti catalani compreso Oriol Junqueras (in carcere in Spagna) stabilendo che per lo status di europarlamentare e dunque le immunità che ne conseguono, non servono formalità nazionali, ma basta il risultato dell’elezione. Dunque i tre sono deputati a tutti gli effetti già da maggio scorso.

Oggi dunque i due non detenuti, Puigdemont e Comin, in Parlamento riceveranno informazioni dai servizi parlamentari sul loro mandato e sui loro diritti finanziari. Dal 6 gennaio – hanno stabilito i vertici dell’Eurocamera guidata da David Sassoli – potranno ritornare e ricevere il badge definitivo da parlamentare e completare l’accredito.

I due erano già entrati una volta in Parlamento, dopo alcuni rifiuti, il 4 giugno scorso, ma solo come visitatori, ospiti di un altro parlamentare catalano.

Nel frattempo, spiegano fondi dell'Istituzione, sarà pronto il testo dei servizi giuridici che confermerà ai due lo status di parlamentare.