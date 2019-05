I 100 anni di Save the Children celebrati con un drammatico report sui diritti negati dei bambini

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ con un resoconto drammatico sui numeri dei minori che vivono in zone di conflitto che Save the Children richiama il lavoro svolto dall’organizzazione mondiale nei suoi primi 100 anni di vita che cadono in questi giorni. Un minore su 5, pari a 420 milioni di bambine e bambini (il doppio dalla fine della Guerra Fredda) vive attualmente in aree di conflitto, un numero in crescita di 30 milioni rispetto al 2016, sempre più esposto a violazioni dei propri diritti, tra i quali i continui attacchi contro le scuole. Solo nel 2017 sono stati bombardati oltre 1400 edifici scolastici: nelle aree di conflitto, l'istruzione è uno dei principali diritti negati all'infanzia e sono 27 milioni i bambini sfollati a causa delle guerre a non avere più accesso all'educazione. Questi i numeri elencati da Save The Children, nel suo nuovo dossier, che in occasione del suo centenario lancia la campagna "Stop alla guerra sui bambini”.

Dal presidente della repubblica Sergio Mattarella è arrivato il ringraziamento per l’attività svolta dall’organizzazione. - (PRIMAPRESS)