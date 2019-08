Hong Kong, la frattura insanabile con il governo cinese alimenta gli scontri in piazza

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - L’escalation di proteste in piazza dei manifestati per la nona settimana consecutiva non accenna a diminuire. La popolazione di questo territorio autonomo nel Sud-Est della Cina non vuole piegarsi alle leggi che vorrebbe introdurre il governo di Xi Jinping di estradizione forzata in Cima per chi commette reati. Anche oggi ci sono stati scontri violenti in piazza, addirittura la polizia ha inseguito alcuni manifestanti sino all’interno di un condominio privato. “La violenza genera violenza, e poiché la Polizia vi ha fatto ricorso per prima, i manifestanti non hanno altra scelta se non rispondere”, ha dichiarato Jimmy Sham, del Fronte per i diritti umani e civili, il gruppo che ha contribuito a organizzare le recenti proteste. - (PRIMAPRESS)