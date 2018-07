Grottaglie si candida a diventare città europea dello sport 2020 di Aces

(PRIMAPRESS) - GROTTAGLIE (TARANTO) - La città di Grottaglie, il comune della provincia di Taranto in Puglia si candida a Città Europea dello Sport 2020, il riconoscimento che l’Aces, l’associazione che riunisce le città europee dello sport assegna ogni anno a quei comuni che si sono distinti per politiche a favore dello sport come modello di crescita sociale e di miglioramento della qualità della vita. La candidatura di Grottaglie sarà sostenuta dal sindaco Ciro D’Alò e dall’assessore allo sport, Vincenzo Quaranta che presenteranno alla delegazione Aces, il prossimo 26 luglio, il dossier per la nomination. - (PRIMAPRESS)