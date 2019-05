Gran Bretagna e Olanda oggi per primi al voto per il rinnovo dell'Europarlamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le contraddizioni di una Europa da rivedere nella sua organizzazione oggi risulteranno più che evidenti con la Gran Bretagna che sarà il primo paese ad esprimersi sul voto per il rinnovo del parlamento dell’UE mentre, però, si sta attuando la fase di Brexit. Insieme a lei vanno al voto anche gli olandesi. Per loro i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 22. I risultati del voto si conosceranno soltanto lunedì mattina. I cittadini britannici votano per 73 seggi sui 751 del Parlamento europeo, dal quale sarebbero dovuti uscire già dal 29 marzo scorso. - (PRIMAPRESS)